شاهد بالفيديو.. ناشط سوري يسخر من نجم السوشيال ميديا السوداني جوان الخطيب: (انت رجال ولا حرمة؟ ورأسك فيه قمل) والأخير يفقد السيطرة على أعصابه ويقوم بطرده على الهواء





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية وضحكات المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم السوشيال السوداني المعروف محمد الخطيبي, الشهير باسم جوان الخطيب, وهو غاضباً.

وكان الخطيب, قد استضاف ناشط سوري من أجل لعب جولة عبر تطبيق “التيك توك”, حيث طلب جوان من السوري تعريف نفسه وهو ما لم يرضاه الناشط السوري.

ليقوم وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بمهاجمة جوان الخطيب قائلاً: (انت رجال ولا حرمة؟ ورأسك فيه قمل).

سخرية الناشط السوري أغضبت نجم السوشيال ميديا السوداني لينفجر على الهواء ويقوم بطرده على الهواء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين