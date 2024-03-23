شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يقدم درسا مجاني للمطربين عشاق “النقطة” ويعيد كمية طائلة من الأموال التي حصل عليها عقب إلقائه قصيدة قوية في حق الجيش





قدم طفل سوداني صغير درساً في القيم والمبادئ بعد رفضه كمية طائلة من الأموال منحها له مواطنون في مقطع خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الطفل وهو يلقي قصيدة شعرية قوية في حق الجيش السوداني وأمام عدد من ضباط الجيش وجمع غفير من المواطنين.

الحاضرون تفاعلوا مع القصيدة القوية التي خاطب بها الطفل الجمع الحاضر ليقوموا بتحفيزه بكمية كبيرة جداً من المال.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ الطفل الجميع برفضه الأموال وقام بجمعها من الأرض وإعادتها لأصحابها وهو غاضب وسط محاولات منهم لإثنائه عن قراره وموقفه.

جمهور موقع التواصل الاجتماعي بالسودان قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع مع تعليقات: (الطفل يقدم درسا للمطربين وقونات النقطة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين