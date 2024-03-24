القوات المسلحة: ضبط شبكة إجرامية بقيادة رائد خلا يتبع المليشيا المتمردة





قالت القوات المسلحة السودانية بأنها ضبطت شبكة إجرامية بقيادة رائد خلا يتبع المليشيا المتمردة ومجموعة من الذين تم إطلاقهم من السجون بواسطة المليشيا المتمردة يرتدون زي القوات المسلحة ويصورون عبر هواتفهم مقاطع ليتم نشرها عبر الوسائط.

شكلت القوات المسلحة لجنة لمحاربة الظواهر السالبة في المناطق التي تم تطهيرها فنشرت إرتكازات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي لاتشبه الشعب السوداني وقد تفشت مع ظهور المرتزقة الذين دخلوا للبلاد عبر مليشيا آل دقلو المتمردة – أمدرمان القديمة.

مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة