🔴 تفاصيل تدمير سلاح الجو السوداني ل (شحنة اماراتية) قادمة لمليشيا الدعم السريع





رحلة من الشارقة لانقاذ التمرد راقبتها المخابرات السودانية

تفجير 20 شاحنة اماراتية (ماركة يورال) عند منطقة (دونكي البعاشيم)

ابوظبي تغرق الأسواق بعملات مزيفة تقدر بتريولانات الجنيهات

الكرامة : يوسف عبدالمنان

شن سلاح الجو يوم الجمعة هجمات على رتل يتالف من عشرين شاحنة إماراتية (ماركة يورال) عند منطقة (دونكي البعاشيم) شرق منطقة الزرق ودمرت الطائرات أكثر من خمسة عشر شاحنة محملة بالأسلحة والطائرات المسيرة قادمة من دولة تشاد التي تمثل المعبر الرئيسي لشحنات الأسلحة الإماراتية لدعم مليشيات التمرد في السودان .

وكشفت مصادر خاصة (للكرامة) أن عيون الأمن السوداني واستخبارات الجيش كانت تراقب شحنات الأسلحة من مطار الشارقة إلى مطار ام جرس حيث بلغت رحلات نقل العتاد العسكري أكثر من ثلاثين رحلة للطائرات الروسية اليوشن.

وأشرف على شحنات الأسلحة شقيق حميدتي المدعو القوني دقلو حتى وصولها مطار ام جرس،

وتباينت أراء العسكريين حول ضرب القافلة العسكرية فى الحدود ام بعد دخولها العمق السوداني حتى يتم القضاء المبرم على الشحنة واستقر الرأي علي مراقبتها جوا حتى داخل العمق السوداني ، وقد نفذت عملية القضاء على السم الإماراتي بنجاح تام وسط غضب عارم في أبوظبي واوساط المليشيا التي تعاني نقصا شديدا في الذخائر خاصة بالخرطوم وأم درمان وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تورطت في عملية غير أخلاقية وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي باغراق الأسواق السودانية بعملات مزيفة تقدر بتريولانات الجنيهات حيث طبعت عملات من فئة ال 500جنيه في دولة قبرص وشحنت الي تشاد وتم صرفها كرواتب للملشيا في كل من جنوب وغرب وشرق دارفور واغرقت الأسواق بالعملات المزيفة في وقت حذرت فيه حكومة شمال كردفان من تداولا لعملات غير مبرئة للذمة وجدت بحوزة مواطنين قادمين من مناطق سيطرت المليشيا في دارفور وأجزاء من جنوب وغرب كردفان .

وقال خبير في المواني البحرية أن الإمارات تكتمت الشهر الماضي على فضيحة تورطها في دعم متمردي مليشيا ال دقلو باستيلاء الحوثيين عند باب المندب على سفينة شحن إماراتية تحمل آليات عسكرية في طريقها إلى تنزانيا حيث تقوم السلطات الإماراتية بدفع مبالغ طائلة لثلاثة بلدان تعبر شحنات الأسلحة عبر أراضيها وصولا لجنوب السودان ثم العبور إلى جنوب دارفور وتكتمت جماعات الحوثيين على الغنيمة بعد افراغ سفينة الشحن في ميناء الحديدة ولم تصدر من دولة الإمارات اية إشارة إلى ماحدث من قبل الحوثيين .

الكرامة : يوسف عبدالمنان