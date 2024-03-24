والي الخرطوم يبحث مع المانحين احكام تنسيق وتسريع العون الإنساني

ووقف الوالي على موقف توزيع دعم برنامج الغذاء العالمي عبر منظمة (كلنا قيم) السودانية وذلك بحضور مدير عام وزير التنمية الإجتماعية المكلف سيف الدين مختار ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم ووفد برنامج الغذاء العالمي.

واكد الوالي ضرورة أن يكتمل اليوم توزيع اعانة (كلنا قيم) والذي يستهدف ١١ ألف أسرة منها ٢ الف أسرة مقيمة في مراكز الإيواء ويستهدف البرنامج محلية كرري ومواطني المحليات المقيمين في كرري وهم مواطني امدرمان وأمبدة وبحري والخرطوم وأمن الإجتماع على معالجة السلبيات التي صاحبت التجربة الاولي والعمل على معالجتها في التجارب القادمة.