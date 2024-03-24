سياسية
والي الخرطوم يبحث مع المانحين احكام تنسيق وتسريع العون الإنساني
عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة سلسلة اجتماعات السبت مع الأطراف المعنية بالعون الإنساني والدعم العيني والنقدي للمواطنين بغرض إحكام التنسيق فيما بينها وتسريع عمليات التوزيع مراعاة لظروف المواطنين في شهر رمضان.
ووقف الوالي على موقف توزيع دعم برنامج الغذاء العالمي عبر منظمة (كلنا قيم) السودانية وذلك بحضور مدير عام وزير التنمية الإجتماعية المكلف سيف الدين مختار ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم ووفد برنامج الغذاء العالمي.
واكد الوالي ضرورة أن يكتمل اليوم توزيع اعانة (كلنا قيم) والذي يستهدف ١١ ألف أسرة منها ٢ الف أسرة مقيمة في مراكز الإيواء ويستهدف البرنامج محلية كرري ومواطني المحليات المقيمين في كرري وهم مواطني امدرمان وأمبدة وبحري والخرطوم وأمن الإجتماع على معالجة السلبيات التي صاحبت التجربة الاولي والعمل على معالجتها في التجارب القادمة.
فيما عقد الوالي اجتماعا موسعا مع المديرين التنفيذيين للمحليات بحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية المُكلف وممثل هيئة أمن الولاية ومفوض العون الإنساني.
وتناول الاجتماع بالبحث الترتيبات المتعلقة بتوزيع الدعم المقدم من مفوضية الامان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي والذي يستهدف ٧ الاف اسرة موزعة على مواطني محلية كرري ومواطني المحليات المتواجدين بكرري.
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة