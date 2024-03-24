لإطعام جيرانهم.. سودانيون يخاطرون بحياتهم على خط النار





يبعد مطبخ سامح مكي الشعبي 100 متر فقط عن السوق التي يشتري منها احتياجاته، لكنه غالبا ما يحتاج إلى ساعتين للوصول إليه، محاولا تجنب النيران المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراعهما على السلطة في السودان منذ 11 شهرا.

ورغم ذلك، يجازف مكي، الموظف السابق في منظمة غير حكومية، البالغ من العمر 43 سنة، من أجل شراء ما يلزم لتوفير الطعام لنحو 150 أسرة، فتح لها مطبخ منزله العائلي.

منذ اندلاع الحرب بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، الحليفين السابقين، في 15 أبريل 2023، أقام المئات على غرار مكي مطاعم توفر الطعام مجانا في مختلف أنحاء السودان، أحد أفقر بلدان العالم الذي بات على شفا المجاعة، إن لم تكن قد تمكنت منه بالفعل، وفق منظمات حقوقية.

ويقول عبد الغفار عمر، وهو منسق لأحد هذه المطاعم منذ الأيام الأولى للحرب: “بدأ شباب في الطبخ بمنازلهم وتوزيع الوجبات مجانا على جيرانهم”، فيما تحولت الخرطوم ومناطق أخرى إلى “مدن أشباح”، بسبب النزوح الذي خلّف “أكبر أزمة نازحين في العالم”، حسب الأمم المتحدة.

وانطلقت هذه العمليات بسرعة؛ لأن السودانيين كانوا منظمين منذ فترة. ففي أثناء التظاهرات ضد نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أسقط في 2019، تشكلت “لجان مقاومة” في كل حي لتنظيم الاحتجاجات. وتم تفعيل هذه اللجان بعد القرارات التي نفذها البرهان عام 2021.

وفي 2020، نظمت تلك اللجان حملة مكافحة فيروس كورونا. واليوم باتت تشكل شبكة أمان لنحو 48 مليون سوداني، أصبحوا بلا دولة ولا بنية تحتية ولا خدمات أساسية.

ففي “قاعات التدخل السريع” الموجودة في جميع أنحاء البلاد، يقوم أطباء ومهندسون وخبراء متطوعون بجمع تبرعات، ويضعون قوائم بالأسر التي تحتاج المساعدة، وبأسماء الجرحى، لتوجيههم إلى المطاعم الشعبية المجانية وإلى المراكز الطبية الميدانية.

“عدم لفت الانتباه”

تقول الأمم المتحدة العاجزة عن الوصول إلى المدنيين العالقين خلف خطوط القتال، إن هؤلاء المتطوعين “يساعدون 4 ملايين سوداني” محاصرين بسبب الحرب بين البرهان ودقلو.

وفي الخرطوم يتناول عشرات آلاف المواطنين يوميا أطباق أرز وفاصولياء أو عدس بفضل هذه المطابخ العامة، حسب ما أوضح لوكالة فرانس برس الكثير من المتطوعين.

ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن “أقل من 5 بالمئة”من السودانيين يمكنهم أن “يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة”.

وفي أم درمان، ينجح مكي وآخرون أحيانا في توزيع وجبات مجانية في مسجد، لكن هذا غير ممكن في منطقة بحري، الضاحية الشمالية للخرطوم المحاصرة جراء الصراع.

ويقول أحد المتطوعين لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته: “إننا نختبئ لتوزيع الطعام”.

وقال إن الجيش يعتبر بحري “قلعة لقوات الدعم السريع، وأن أية إمدادات غذائية تستفيد منها تلك القوات”. من ناحية أخرى، تقوم قوات الدعم السريع بمصادرة ونهب أي إمدادات تصادفها، وفق فرانس برس.

وأوضح سوداني يدعى محمود مختار للوكالة: “لا يمكننا نقل كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، حتى لا نلفت انتباه” قوات الدعم السريع.

فقد مختار الذي لجأ إلى العاصمة المصرية القاهرة بعدما كان في صفوف المتطوعين في بلده، الكثير من رفاقه. وقال وهو يحاول تمالك دموعه: “هناك أشخاص قتلوا واغتصبوا واحتجزوا وضربوا”.

وتابع: “المطابخ العامة تتعرض للقصف من قبل الطرفين (المتحاربين).. لكن ليس أمامنا خيار، من دونها سنموت من الجوع”.

إلا أن هذه المطابخ تحتاج للاستمرار في العمل، إلى توفر مخزون من السلع. ويقول المنسق عمر: “نخشى دائما من ألا يكون لديها” هذا المخزون، مؤكدا أن المطابخ لديها عادة كميات تكفي “أسبوعين فقط، خوفا من النهب وبسبب نقص السيولة” أيضا في بلد كان التضخم فيه جامحا حتى قبل اشتعال الحرب.

وفي فبراير عندما انقطع الإنترنت، توقف التطبيق المستخدم في السودان للدفع إلكترونيا عن العمل. بعد ذلك بأسبوعين، توقفت الكثير من هذه المطاعم المجانية عن تقديم خدماتها.

وفي مارس، عاودت نصف المطابخ المغلقة العمل، لكن مع استمرار انقطاع الاتصالات في الخرطوم، يضطر المتطوعون للقيام برحلات طويلة للوصول إلى منطقة يمكنهم فيها الاتصال بالإنترنت والحصول على نقود.

ومن ثم يتعين عليهم في طريق العودة، تجنب نقاط التفتيش والرصاص المتبادل، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالسيولة التي بين أيديهم من أجل شراء المواد الغذائية.

ويشرف مكي الآن من القاهرة على جزء من التحويلات، بعدما اضطر للسفر لمعالجة ابنته المصابة بالسكري. وتولت والدته الستينية إدارة المطبخ الذي كان مسؤولا عنه في أم درمان.

واختتم حديثه بالقول: “لا يهم أن نُقتل أو نُضرب أو يتم اعتقالنا.. المهم هو أن يأكل الناس”.

الحرة