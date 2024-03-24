سياسية

جعفر الميرغني: نشدد على ضرورة الاصطفاف خلف الجيش في هذا الظرف الحرج

2024/03/24
جعفر الميرغني
جعفر الميرغني

قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني بأن مجموعة “تقدم” تخاف من قيام الانتخابات لأنها لم تعد العدة لها.
– نشدد على ضرورة الاصطفاف خلف الجيش في هذا الظرف الحرج لحماية البلاد والحفاظ على وحدة السودان
– الجيش يحارب في عدة دول ومع ذلك صامد ومستبسل.
– ندعو القوى السياسية للوحدة والتعاضد لتجاوز المرحلة الانتقالية.
الجزيرة – السودان

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