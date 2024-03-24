جعفر الميرغني: نشدد على ضرورة الاصطفاف خلف الجيش في هذا الظرف الحرج





قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني بأن مجموعة “تقدم” تخاف من قيام الانتخابات لأنها لم تعد العدة لها.

– نشدد على ضرورة الاصطفاف خلف الجيش في هذا الظرف الحرج لحماية البلاد والحفاظ على وحدة السودان

– الجيش يحارب في عدة دول ومع ذلك صامد ومستبسل.