أثاروا الرعب في قلوب الدعامة: “جوة جوة” متحرك تابع لحركة العدل والمساواة ينضم إلى قاعد كرري العسكرية بأمدرمان





أثار دخول متحرك تابع لحركة العدل والمساواة السودانية إلى قاعدة كرري العسكرية بأم درمان الرعب في قلوب مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال المتحدث أثناء دخول القوات الليلة أنا عندي ليكم خبر ما بفرحكم

حركة العدل والمساواة السودانية داخل قاعدة كرري في أمدرمان .. الليلة يا قحاتة، أبشرو بالنصر لكن بلغتنا.

وأظهرت مشاهد مجموعات من آلاف الجنود على الشاحنات وهم يهتفون “جوة جوة”.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وقد أعلنت حركة العدل والمساواة الدخول في معركة الكرامة لحفظ الوطن وهوية السودان. ويساند الجيش مجموعات من المقاومة الشعبية وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”