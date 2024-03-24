من قلب القاهرة: “جيش واحد شعب واحد” تهز قلوب السودانيين والمصريين





احتفالية كبرى جمعت بين الصحفيين السودانيين والمصريين في القاهرة، أكد فيها المتحدثون على عمق العلاقات بين السودان ومصر، وأمنوا على ضرورة التنسيق الكامل حتى يتم إحلال الأمن والسلام، والتعاون للاستفادة من خيرات البلدين.

وأشعل الأمير محمد علي يعقوب الناطق الرسمي باسم الإدارة الأهلية في السودان القاعة عندما نزع عمامته وأصبح يهتف “جيش واحد شعب واحد”، “منصورين منصورين”، وسط ترديد الحاضرين.

وأقيم الاحتفال تحت عنوان “صحفيون في حضرة وادي النيل” بنادي الزراعيين في الدقي مساء السبت 23 مارس 2024. بحضور إعلامي من السودان ومصر. وقد ضمن قائمة المتحدثين الدكتورة بخيتة أمين، والأستاذ صلاح عمر الشيخ، والأستاذة صباح موسى، ومجموعة أخرى من الإعلاميين، وبتقديم الأستاذة سلمى سيد.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

وتستضيف جمهورية مصر أعداداً كبيرة من السودانيين لجأوا إليها بعد اندلاع الحرب.

مشاهد من الاحتفالية:

رصد وتحرير – “النيلين”