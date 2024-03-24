لإطعام جيرانهم.. سودانيون يخاطرون بحياتهم على خط النار

مكي، البالغ من العمر 43 عامًا والذي كان يعمل سابقًا في منظمة غير حكومية، يخاطر بحياته من أجل تأمين الطعام لنحو 150 أسرة، حيث فتح مطبخًا في منزله لإعداد الطعام لهم.

منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023، نشأت المبادرات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، حيث أقام العديد مثل مكي مطاعم لتوزيع الطعام مجانًا، في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.

عبد الغفار عمر، منسق لإحدى هذه المطاعم، يروي أن “الشباب بدأوا في طهي الطعام وتوزيعه مجانًا على جيرانهم”، وفي الوقت نفسه، تحولت الخرطوم ومناطق أخرى في السودان إلى مدن هادئة بسبب النزوح الذي أدى إلى “أكبر أزمة نازحين في العالم”، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

تم تنظيم اللجان المحلية للمقاومة خلال فترة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير، والذي أطيح به في عام 2019، وتم تفعيل هذه اللجان مجددًا بعد القرارات التي اتخذها البرهان في عام 2021.

في عام 2020، نظمت هذه اللجان حملات لمكافحة فيروس كورونا، واليوم، تشكلت شبكة من الأمان لما يقرب من 48 مليون سوداني لا يمتلكون دولة أو بنية تحتية أو خدمات أساسية.

في “قاعات التدخل السريع” المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، يعمل أطباء ومهندسون وخبراء متطوعون على جمع التبرعات وتقديم المساعدات، وتوجيهها إلى الأسر المحتاجة والمصابين، وتوفير الدعم الطبي لهم، وتقديم الرعاية اللازمة. تقول الأمم المتحدة إن هؤلاء المتطوعين “يقدمون المساعدة لأكثر من 4 ملايين سوداني محاصرين بسبب النزاع بين البرهان ودقلو”.