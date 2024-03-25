استخدام مذهل جديد لمعجون الأسنان ينصح به الخبراء

توضح إيفا لورينا، المستشارة في مجال المطبخ التجاري في شركة Zanduco Restaurant Supply، أن مستلزمات التنظيف هي المسبب الرئيسي للخدوش على الفولاذ المقاوم للصدأ، وقد تحدث الخدوش أيضًا بسبب استخدام أدوات المطبخ الحادة أو المعدنية أثناء عمليات الطهي.

قبل الشروع في إصلاح الخدوش، يجب تحديد اتجاهها، كما يوضح تشينيز هيندز، مصمم الديكور الداخلي، الذي يقول: “يمكنك بسهولة ملاحظة الخطوط الدقيقة والمصقولة على سطح الفولاذ، فهي تمتد إما رأسيًا أو أفقيًا، وهذا يوجهك في استخدام الطريقة المناسبة لإزالة الخدوش”.

من الضروري أيضًا التأكد من أن السطح غير مطلي بطبقة واقية، حيث لا يوصى بتطبيق أي من الطرق المذكورة في هذه الحالة، بل يُفضل التواصل مع الشركة المصنعة أو خبير الإصلاح. ولكن بعد تحديد اتجاه الخدوش، يمكن الانتقال إلى الخطوات التالية.

بالنسبة للخدوش الخفيفة، توضح لورينا: “يمكنك محاولة تلميعها باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة ومركب تلميع مخصص للفولاذ المقاوم للصدأ”.

يمكنك أيضًا تحضير مركب خاص بك عن طريق خلط الماء مع صودا الخبز حتى تتكون عجينة. ثم قم بتلميع السطح في اتجاه الحبوب وكرر العملية حسب الحاجة حتى تصبح الخدوش غير مرئية، ثم قم بمسحها بقطعة قماش مبللة واستخدم قطعة قماش جافة جديدة لتجنب تكوين خطوط جديدة.

من المعروف أيضًا أن معجون الأسنان غير الهلامي يعمل على الخدوش الطفيفة، وتوضح لورينا: “يمكنك حتى خلط الصودا الخبز معه”، ثم قم بفرك السطح باتجاه الحبوب باستخدام قطعة قماش نظيفة.