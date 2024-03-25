استخدام مذهل جديد لمعجون الأسنان ينصح به الخبراء
لا تزال الأواني المعدنية المقاومة للصدأ تحتل المرتبة الأولى في الأجهزة المنزلية، سواء من حيث جمالياتها أو متانتها إلا أن الخدوش قد تشوه سطحها، لذلك يقترح خبراء نصائح قد تعيد لها بريقها.
ومن بين الطرق التي يمكن استعمالها معجون الأسنان الذي أثبت أنه فعال في إزالة الخدوش، وفق تقرير من “فورست فور وومان”.
تقول لورينا أما لخدوش أعمق “ستحتاج إلى وسادة تنظيف بلاستيكية أو إسفنجة فرك وزيت زيتون”. وتوضح “يمكنك أيضا شراء مجموعة خاصة تتضمن رذاذ تلميع ومجموعة متنوعة من وسادات التنظيف لتتناسب مع أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ المختلفة.
استخدم أولا وسادة التنظيف حتى ترى الخدش يختفي ، ثم استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بزيت الزيتون أو محلول المجموعة وافركها حتى تختفي تماما”.
وللحفاظ على الفولاذ من الخدوش ينصح عند تنظيف الأسطح المصنوعة منه، استخدم الأقمشة الناعمة أو المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة رفقة المنظفات الخفيفة المصنوعة خصيصا للفولاذ المقاوم للصدأ.
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