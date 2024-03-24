شاهد بالصورة والفيديو.. بحركات مثيرة وصوت شتوي.. الفنانة شهد أزهري تواصل إثارة الجدل وهي تستعرض بجسمها للمصور الخاص بها





عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة خلال المقطع وهي تستعرض بجسمها للمصور الخاص بها وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع على السوشيال ميديا.

كما ظهرت شهد, وهي تتحدث بصوت شتوي مثير, وقالت خلال حديثها أن شعرها الذي استعرضته طويل, خلافاً لما يقول البعض (انو شهد ما عندها شعر).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين