شاهد بالصورة.. رفع أول آذان و إقامة صلاة بمسجد النيلين الشهير بأمدرمان بعد توقف ما يقارب العام





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بفرح كبير صورة حديثة تم التقاطها من أمام مسجد النيلين الشهير بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو الصورة أن يوم الجمعة شهد رفع أول آذان و إقامة صلاة بالمسجد العتيق بأم درمان.

وأظهرت الصورة إفتتاح المسجد من جديد وإقامة الصلاة عليه بعد توقف ما يقارب العام بسبب الحرب التي دارت في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل من العام الماضي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين