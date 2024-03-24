شاهد بالفيديو.. حسناء الدراما السودانية روبي كمال: تلوح بيديها “أنا سنقل”.. شعري حلو شديد ورغم ذلك بلبس “باروكة” لهذا السبب!! ولا أصلح للغناء لأنو صوتي كعب شديد





تحدث الممثلة السودانية الشهيرة روبي كمال, والتي شكلت ثنائية مع الفنان أحمد الجقر, في عدد من أعماله الدرامية خلال لقاء مصور عن بعض تفاصيل حياتها وعملها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ذكرت روبي, خلال حديثها لموقع “خبر” أن شائعة ارتباطها من الفنان والممثل أحمد الجقر ظلت تلاحقها دائماً.

كما تحدثت الممثلة الحسناء عن حياتها الشخصية وأكدت أنها غير مرتبطة حالياً, ولوحت بيديها لتشير لعدم وجود أي دبلة على أصابعها.

واعترفت روبي, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها ترتدي “الباروكة” رغم جمال شعرها, وذكرت أن السبب في ذلك يعود لساعات التصوير الطويلة والتي تتطلب “مكوة” للشعر ما قد يتسبب في ضرر لشعرها لذلك تلجأ لارتداء “الباروكة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين