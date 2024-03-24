شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني عثمان بشة يلتقي بنجوم الفن المصري ويغني معهم بالقاهرة





نشر الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقى الفنان بشة, خلال المقطع بعدد من نجوم الفن المصري في مقاطع قام بتجميعها في مقطع واحد.

https://www.facebook.com/reel/972456957555256

والتقى الفنان الشاب بمشاهير الغناء في مصر أبرزهم مصطفى كامل, سعد الصغير, عبد الباسط حمودة, حمو بيكا, محمود الليثي وغيرهم من المطربين.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر بشة, وهو يشاركهم الغناء خلال حفلاته التي أحياها بالقاهرة وتصادف وجود بعض المطربين المصرييين فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين