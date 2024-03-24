شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تقتحم “لايف” للناشط الشهير ذو النون وتتسبب في غضبه: (أنا كنت حاضرة لمن انت جيت لعبد الرحيم دقلو في مكتبه وشحدتو قروش عشان تعرس ومنحك ظرف)





تسببت فتاة سودانية في غضب الناشط الشهير عثمان ذو النون, وذلك بعد أن لقاء جمعها به خلال بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اتهمت الفتاة الناشط المعروف بالدخول لمكتب قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

وذكرت في اتهامها له أنه وبعد الثورة سجل زيارة لمكتب عبد الرحيم وهي كان حاضرة وشاهدة على هذه الزيارة التي طلب فيها ذو النون من دقلو منحه أموال حتى يتمكن من إكمال زواجه.

واستشهدت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين برد عبد الرحيم دقلو, على ذو النون, بأن الوقت حالياً غير مناسب للزواج.

كما أكدت أن دقلو قد منح الناشط الشهير ظرف به مال, الأمر الذي أغضب ذو النون وطلب منها إثبات الواقعة بالشهر والسنة لتؤكد له الفتاة أنه لم يقم بعمل بطولي حتى تحفظ تاريخه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين