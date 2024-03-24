شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. قوات الدعم السريع ترد على انتصارات الجيش وتحرير الإذاعة بمنع تصدير “التمباك” إلى الخرطوم: (بعد كدة تاني بنعرف نكيدكم كيف يا كيزان)





أثارت مجموعة من قوات الدعم السريع موجة من السخرية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع أحد القادة الميادانيين لقوات الدعم السريع وهو يتحدث ويخاطب جنوده.

حيث هدد قائد المجموعة قيادات الجيش وقادة النظام السابق “الكيزان” بالتصدي لكل سيارة متجهة إلى الخرطوم وتحمل تيغ “التمباك” الشهير في السودان.

https://www.facebook.com/reel/334516082484279

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (بعد كدة تاني بنعرف نكيدكم كيف يا كيزان) وسط فرحة وتكبير الجنود.

ووفقاً لتعليقات الجمهور, فقد سخر المعلقين من تصريحات قائد المجموعة, وكتب البعض ساخراً: (تهديد ورد واضح على تحرير الإذاعة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين