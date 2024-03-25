فتح نوافذ التقديم في أمدرمان .. والي الخرطوم يطلع على رؤية الوزارة حول امتحانات الشهادة السودانية





عُقِدَ اجتماع بين والي الخرطوم، السيد أحمد عثمان حمزة، ومدير التعليم العام، الدكتور قريب الله محمد أحمد، لمناقشة عدة قضايا متعلقة بالتعليم في ظل الظروف الحالية للحرب وتوقف الدراسة. وذلك يوم الأحد.

حضر الاجتماع أيضًا مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس، الدكتور محمد حامد نو البشير، حيث ناقشوا قرار وزارة التربية بفتح نوافذ لتوثيق واستخراج الشهادات للتلاميذ الذين كانوا يدرسون في ولاية الخرطوم ويتواجدون الآن داخلها أو في ولايات أخرى أو خارج السودان.

تم الاتفاق على فتح نوافذ في محلية كرري وأخرى في مدينة عطبرة، وسيتم قبول الطلبات اعتبارًا من الأسبوع القادم. كما تم الاتفاق على فتح فرع لوزارة التربية بمدرسة الحارة 21 بالثورة لمعالجة طلبات وقضايا أولياء الطلاب.

أوضح المدير العام رؤية الوزارة في إجراء امتحانات الشهادة السودانية والجهود المبذولة لتوفير البيانات المطلوبة، مع العلم أن العديد من الأسر تركت كل بياناتها بعد اندلاع الحرب وأن مكاتب التعليم كانت محتلة من قبل المليشيات المتمردة، مما يصعب الوصول إليها. لذلك تم تشكيل فرق عمل للبحث عن البيانات والمعلومات.

وأكد الدكتور قريب الله على تحديات إجراء الامتحانات في ظل الظروف الحالية للحرب، وأن الوزارة تعمل بجدية لتذليل هذه العقبات.

سونا