مالك عقار “بالعسكري” يجدد ثقته في القوات المسلحة لحسم المعركة عسكرياً “إمكانية حلها بالسلام ضعيف”

أكد الفريق مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إيمانه القوي بقدرة القوات المسلحة على حسم المعركة عسكريًا، معربًا عن ثقته الكاملة بأن الجيش السوداني لم ينهزم ولن ينهزم. وأشار إلى أن الحل العسكري هو الخيار المتاح حاليًا لحل الصراع، نظرًا لضعف فرص التسوية السلمية في الوقت الراهن.

تأتي هذه التصريحات خلال زيارته لقيادة الفرقة ١٨ مشاة في كوستي، حيث التقى الضباط وضباط الصف والجنود لمتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية في الولاية. وكان الاجتماع بحضور الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض المكلف، واللواء الركن حيدر علي الطريفي، واللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد، إلى جانب أعضاء لجنة الأمن بالولاية وقادة الألوية والقطاعات والارتكازات والوحدات والشعب.

وجه نائب رئيس مجلس السيادة بالتقدم في جميع المحاور وضرب المليشيا المتمردة بقوة، مشيرًا إلى أن القتال يستهدف عدوًا يهدد وحدة واستقلالية السودان ويهدف لتفتيته، وأكد أن القوات المسلحة لم تنهزم ولن تنهزم، وأثبتت قدرتها على التصدي للتحديات عبر ٤٠ عامًا، وقد جرب قتالها من قبل.