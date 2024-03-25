مالك عقار “بالعسكري” يجدد ثقته في القوات المسلحة لحسم المعركة عسكرياً “إمكانية حلها بالسلام ضعيف”

وشدد على أهمية إنهاء الحرب بالسلاح وإعادة الإعمار عن طريق السياسيين الذين يمثلون الشعب وليس السياسيين المراهقين والناشطين الذين يتجولون في عواصم دول العالم ، وسخر عقار من المليشيا التي تقاتل من أجل التحول الديمقراطي وفرية دولة ٥٦ التي وصفها بالتعبئة الرخيصة وحصة عصر لا يستوعبها الشعب السوداني.
وقال عقار إن المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس السودان وتعميره وبنائه بصورة حديثه وتغيير سلوك السودانيين والتفكير عن الدولة السودانية التي يتعايش فيها الجميع.
ووجه الفرقة ١٨ مشاة بتأمين الحدود في إطار المسؤولية وفتح الطريق إلى الأبيض حتى تتمكن القوات المسلحة لنظافة دارفور وبث الطمأنينة والسلام وسط المواطنين .
من جهته عبر اللواء الركن سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة ١٨ مشاة بولاية النيل الابيض عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة ، واكد جاهزية الفرقة ١٨ مشاة بكوستي للمشاركة في كل متحركات معركة الكرامة .
سونا
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