بالصور.. برنامج “خير زمان” لزيارة وتفقد قادة الشرطة السابقين





شارك اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل يرافقه اللواء شرطة م / محمد المأمون رئيس لجنة صندوق ضباط الشرطة المتقاعدين بالولاية في برنامج الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية “خير زمان” لزيارة وتفقد قادة الشرطة السابقين حيث رافقا اللواء شرطة / عمار رحمة الله مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية نهار اليوم في زيارته للفريق شرطة / على الجزولي بمدينة الدامر.

ورحب سعادة الفريق شرطة / علي الجزولي بالزيارة ووصفها بأنها من أوجب واجبات قادة الشرطة الحاليين لخلق حالة مستمرة من المودة والتواصل بين الأجيال وشجع سيادته الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وصندوق ضباط الشرطة المتقاعدين بنهرالنيل على مواصلة هذا البرنامج وإستصحاب ضباط من مختلف الرتب للتعرف على القادة السابقين وما تركوه من أثر وبصمة في العمل الشرطي.

اللواء شرطة / عمار رحمة الله مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية تحدث عن فكرة هذا البرنامج الإجتماعي والهدف المنشود منه لتفقد القادة السابقين والوصول إليهم في منازلهم تقديراً لدورهم وما قدموه للوطن والشرطة وقدم سيادته شكره وتقديره لمدير شرطة ولاية نهرالنيل على حفاوة الإستقبال ومشاركته الفاعلة في كافة برامج إدارته.