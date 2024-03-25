ورشة الوجود الاجنبي وضبط الهوية تطالب بسن قوانين وتشريعات رادعة في السودان





اكدت وزارة الداخلية عن اتخاذها لإجراءات عاجلة للحد من الوجود الأجنبي غير المقنّن بالبلاد و أن الدولة بصدد اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمراجعة البيانات الخاصة بالسجل المدني للحصول على الجنسية.

واعلن اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله مدير الادارة العامة للسجل المدني رئيس اللجنة العليا للورشة لدي ترأسه اليوم بقاعة شرطة ولاية البحرالاحمر فعاليات المؤتمرالصحفي الخاص بورشة ضبط الوجود الاجنبي بجانب اللواء شرطة صلاح ادم مدير دائرة الشئون العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والعقيد شرطة د. النميري عبدالله مقرر الورشة عن انطلاقة ورشة خاصة بضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية يوم الثلاثاء القادم بقاعة جهاز المخابرات العامة بمشاركة خبراء ومختصيين وقانونيين واعلاميين وجهات اختصاص تشتمل علي (4) اوراق عمل رئيسية ، وجدد اللواء سامي اهمية تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية و منحها للأجانب ، كاشفا ان الشرطة لديها قانون رادع يحاسب منسوبيها اذا ثبت تورطهم في منح الهوية لأجنبي ، قاطعا بعدم مجاملتهم في استخراج الهوية حتي اذا جاءت بتوصية من وزير او سياسي اوغيره ، مؤكدا أن الوجود الأجنبي يحتاج الي وقفة من قبل الدولة و الأجهزة الأمنية والحكومية، لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي ، مبينا ان الوجود الأجنبي غير المقنّن له مضار عده بيئية وصحية يحملون أمراض وسلوكيات لاتشبه الشعب السوداني وثقافاته ولابد من المحافظة علي الهوية السودانية.

من ناحيته اشار اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر الي منح الهوية يتم وفق القوانين واللوائح المتبعة ، داعيا للإستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال ، مبينا ان بعض الاجانب يدخلون للبلاد بطرق غير شرعية مما يتطلب ضبط المعابر الحدودية واحكام السيطرة عليها ، منوها المواطنين بضرورة مساعدة الاجهزة المختصة في عمليات الضبط وذلك بعدم مساعدتهم ومطالبتهم باستخراج بمراجعة السلطات.

فيما اشار العقيد شرطة د. النميري عبدالله الي اهمية الدور الاعلامي في تثقيف وتعريف المواطن بالاجراءات المتبعة في استضافة الاجنبي غير المقنن اضافة لكشف مضار وسلبيات الوجود الاجنبي ، كاشفا عن ورقة علمية خاصة بالاعلام خلال فعاليات الورشة.