شاهد بالفيديو.. مناوي في قاعدة وادي سيدنا بأمدرمان وقواته تنتقل للقتال في الخرطوم





قام مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا باستقبال رئيس رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وقيادات من حركات الكفاح المسلح بقاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان يوم الأحد.

وقام حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي بنشر مقطع فيديو على صفحته بفيس بوك يقول فيه إن قواته في طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين: هناك أوضاع إنسانية مزرية يعيش فيها النازحين بمخيم الجنوبية نيرتتي بولاية وسط دارفور.

الجزيرة – السودان