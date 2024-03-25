سياسية
العطا: لا تفاوض ولا هدنة مع “ميليشيا الدعم السريع الإرهابية” وقوات مناوي تنضم لمعركة الكرامة
قال مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا بأنه لا تفاوض ولا هدنة مع “ميليشيا الدعم السريع الإرهابية والحرب قائمة حتى النصر “.
وانضمام حركة تحرير السودان إلى الجيش السوداني تعني ترجيح كفة الجيش في المعارك الدائرة في البلاد..
المزيد مع مراسل الشرق في بورتسودان أحمد العربي:
الشرق للأخبار
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