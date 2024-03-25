وضع السودان يتطلب فترة إنتقالية ما بين (10 _15) سنة وكذلك أن يكون الدوام (24) ساعة





معركة الإعمار

معركة الكرامة العسكرية في خواتيمها. وأمامنا المعركة القانونية ضد العملاء والجواسيس. وهي لا تقل أهمية من المعركة العسكرية. والأهم من كل ذلك معركة إعمار ما خلفته الحرب. وأولى خطوات النجاح في ذلك. أن يكون العسكر على سدة الحكم. لما يمتاز به الحكم العسكري من تنفيذ القرارات فورا.

وهذا يتطلب فترة إنتقالية ما بين (١٠ _١٥) سنة. وكذلك أن يكون الدوام (٢٤) ساعة. ولنا في ألمانيا أسوة حسنة عندما خرجت مهزومة في الحرب العالمية الثانية. إذ أنجز الألمان بقوة الإرادة والإدارة عملية الإعمار في زمن وجيز. أيضا نحن في أمس الحاجة لإعلام فعال يتناسب ومعركة الإعمار. وفوق كل ذلك البدء في تشكيل سودان جديد. وذلك بوضع مناهج تربوية تكون الوطنية أسها الفعال.

صحيح غرس الوطن لا يتم بين عشية وضحاها. ولكن مشوار المليون ميل يبدأ بخطوة. أي: ظهور جيل في المستقبل مشبع بحب الوطن بعد (٥٠) سنة خير للوطون من الجيل الحالي الذي كشفت الحرب الحالية وطنيته على الحقيقة. وخلاصة الأمر لتأسيس ذلك مستقبلا. وتحقيق الإعمار الحقيقي. دعونا نتفق في حياتنا مرة واحدة. وأن يكون الوطن مقدم على المصالح الذاتية.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٤/٣/٢٢