



مناوي يتوجه برفقة قواته للعاصمة..

معركة الخرطوم.. اقتربت ساعة الحسم!

الموقعين على (سلام جوبا) ابرزوا مواقف قوية فى الاونة الاخيرة ..

مناوي: على السودانيين مقاومة هذا العدوان الذي يقوده الأجنبي..

متحرك للعدل والمساواة مع قوات لعقار لحسم معركة الجزيرة..

مشاركة لافتة ل(حركات دافور) في حرب الكرامة عبر محاور عديدة وأمس الأحد ، أظهرت مقاطع فيديو متداولة رتلا من العربات القتالية يقوده رئيس حركة جيش تحرير السودان حاكم اقليم دافور مني اركو مناوي، وياتي ذلك بعد أيام من تخريج العدل والمساواة لدفعة تنشيطية من قواته بولاية القضارف فضلا عن وجود قوات لمالك عقار ضمن المشاركين في معركة تحرير الجزيرة.

اقتراب الحسم

وقال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي وهو يخاطب قواته المتجهة للخرطوم بان ولاية الجزيرة شهدت انتهاكات كبيرة من اغتصابات وسرقة ونهب وكذلك ما جري في ولاية الخرطوم جعلت الحركة تنتظر لعشرة اشهر ولم تجد الحلول، ويمضي مناوي كنا نشاهد الماساة وهي في قمتها بالانتهاكات والاغتصابات، ودعا مناوي السودانيين لمقاومة هذا العدوان الذي يقوده الأجنبي، مشيرا ان ذلك قمة الاستفزاز، وأكد دخولهم كحركة تحرير السودان مع اخوانهم في بقية الحركات لدحر العدوان والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها.

خبرات واسعة

وقال بخاري بشير رئيس تحرير الانتباهة، أن ظهور القائد مني اركو مناوي على رأس قواته وهو متجه نحو الخرطوم، هو مؤشر قوي على انتقال المعارك لمراحل متقدمة من الحسم العسكري.

ولفت بشير الى متحرك اخر لحركة العدل والمساواة للمشاركة في تحرير ولاية الجزيرة، فضلا عن الانفتاح الواسع لقوات العمل الخاص على مستوى ولاية الخرطوم، في وقت تعاني فيه المليشيا المتمردة من تراجع مستمر وهزائم متتالية فى جبهات القتال كافة ، كان آخرها معركة تحرير الإذاعة والتلفزيون التي حرمت المليشيا من أهم مواقعها الحصينة بمدينة امدرمان.

واعتبر بخاري أن الفترة القادمة في ظل هذه التطورات ستكون قاسية على مليشيا التمرد، مع خطاب الحكومة السودانية المتشدد لاهمية تنفيذ اعلان مبادئ جدة أو المضي قدما في الحسم العسكري الذي بات وشيكا.

ورمى بشير باللائمة على شركاء الحكومة وحركات دارفور التي قاسمت الدولة في السلطة والثروة لأربعة سنوات ، ووقوفها في الحياد لعشرة اشهر كاملة، ورأى بشير أن تأخر هذه القوات التي تمتلك خبرات واسعة في كيفية التعامل مع أساليب الدعم السريع كان له أثرا سالبا في توسيع رقعة الحرب وتطاول امدها، مؤكدا لولا أنها كانت في موقف الحياد لفترة طويلة لكانت تغيرت النتائج اليوم، لكنه استدرك أن تأتي متاخرا خير من أن لا تأتي.

نشاط للحركات

ورغم ان عددا من الحركات المسلحة اتخذت موقف الحياد في الأشهر الأولى غير ان الموقعين على اتفاق سلام جوبا ابرزوا مواقف قوية فى الاونة الاخيرة حيث اتسمت اطروحاتهم وتوجهاتهم بالوضوح في دعم القوات المسلحة.

ويري خبراء عسكريون بان النشاط المقدر لحركات دافور مؤخرا قد يقرأ في سياق اقتراب الحسم وتحرير البلاد من دنس التمرد بشكل قاطع وان البداية لتحرير العاصمة سيبدأ بولاية الجزيرة والتي باتت محاطة من كل المحاور بمشاركة قوات لعقار وأخرى لجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة.

تقرير _ محمد جمال قندول

الكرامة