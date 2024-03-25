فتح باب المنح الدراسية في جامعة قطر 13 مايو





أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للفصل الدراسي خريف 2024 للطلبة المستجدين والمقيمين لمرحلة البكالوريوس خلال الفترة من 13 مايو ولغاية 3 يوليو على أن يتم الإعلان عن قرارات القبول في 5 أغسطس ويسمح للطلاب المرشحين بالاستفادة من المنح الدراسية باستثناء منحة سمو الأمير للتفوق العلمي التي يستفيد منها الطالب في خريف كل عام أكاديمي بدءا من الفصل الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام الأكاديمي ولا يسمح بترحيل المنح إلى العام الأكاديمي التالي.

وقد حددت الجامعة شرط المدة القصوى على جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل بالإضافة إلى مدة البرنامج التأسيسي (سنة واحدة) ولا تشمل المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل الشتاء ويجب أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة وإذا تم إيقاف المنحة عن الطالب، فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه بعد ذلك وأصبح محققاً لشروط المنحة من جديد ويتحمل الطالب كافة الغرامات المالية المترتبة على حذف المقررات الدراسية.

وبالنسبة لمنحة القبول للموهوبين تُعطى الأولوية لالتزامات الطالب تجاه جامعة قطر في مجال الموهبة في حال وجود تعارض بينها والتزاماته تجاه أي نادي أو هيئة أخرى. ويجب أن يحقق الطالب الشروط العامة للمنح الدراسية وألا يقل عدد الساعات المجتازة في نهاية كل فصل دراسي عن 12 ساعة مكتسبة. في حالات استثنائية فقط يُسمح للطالب بتقديم طلب من خلال حسابه الجامعي باستخدام طلب المنح الإلكتروني للاستثناء من شرط الساعات.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منحة القبول للتفوق، منح القبول للطلاب الدوليين، منح سمو الأمير للتفوق العلمي، ومنح الأداء المتميز، وأبناء مجلس التعاون الخليجي السفارات من المقبولين في الجامعة في الفصل الدراسي خريف 2022 وما بعده، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منح دراسية قبل خريف 2022 بمسمياتها السابقة منحة جامعة قطر، منح سمو الأمير للتفوق العلمي، ومنح الأداء المتميز، منحة العالم الإسلامي والدول الأخرى بالنسبة للطلاب المقبولين في الجامعة في فصل ربيع 2021 وما قبله، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4.

وبالنسبة للطلاب المقبولين في الجامعة بدءاً من خريف 2021 إلى ربيع 2022، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4. أما الطلاب الحاصلون على منحة القبول للموهوبين، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4. إضافة إلى تمثيل جامعة قطر في مجال الموهبة محليًا ودوليًا بشكل دوري، والاستمرار في ممارسة الموهبة والعمل على الارتقاء بمستواها بشكل مستمر. وإذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي عن المعدل أو الساعات المكتسبة يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة.

الشرق القطرية