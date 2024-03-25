ماذا قال رواد شبكات التواصل الاجتماعي العرب عن سوداني يجاري الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى الإبداعي؟ شاهد الفيديو





ما زالت ردود الأفعال تتوالى بعد أن استطاع دكتور سوداني خوض التحدي ومجاراة الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي وكتابة القصص والأخبار والمقالات.

وتداول العديد من المستخدمين مقاطع لـ د. أمين علي عبدالرحمن، أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي، وكتب رواد شبكات التواصل الاجتماعي في منصات خليجية ومصرية تعليقات جاءت بحسب رصد محرر “النيلين”:

لو كان هذا الدكتور أجنبي لملأ الأرض ضجة ولكن العيب في إعلامنا ما أعطاه حقه، مشغولين بدراما رمضان والترفيه.

ماشاءالله عليه “الزول” يشتغل مثل الروبوت، وين كان طول ها الفترة، حظك ظهرت في وقت صعب والعالم مشغول بالحروب.

بصراحة جذبني الموضوع وتواصلت مع الدكتور أمين وفاجأني بقدرات خارقة في التأليف اللحظي للقصص، مادري كيف يستطيع فعل ها الشيء، لكن ماشاءالله فعلا عقلية غير عادية.

يا عيني يا عيني دا انت بالظبط عبارة عن آلة كتابة وتحرير ومنورنا في ام الدنيا.

يعني انت معانا هنا في مصر؟ دا حنا محظوظين اوي ولازم نشوفك يا دكتر.

وكانت قناة الحدث اليوم المصرية استضافت الدكتور أمين في حلقة من برنامج حالة خاصة يوم الأحد 3 مارس 2024، حيث قدم الدكتور بعض النماذج في التوليد اللحظي للقصة والأخبار.

وقالت صفحة قناة العربية – السودان على فيسبوك تحت عنوان “أول شخص في العالم يخوض التحدي – سوداني يجاري برامج الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي: استطاع الدكتور السوداني “أمين علي عبدالرحمن” النجاح في مجاراة برامج الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي، من خلال إنتاج نماذج عملية في توليد المحتوى “اللحظي” في القصة القصيرة والأخبار والمقالات”.

واستضافت قناة الآن الفضائية دكتور أمين في نشرة أخبارها الرئيسية حيث قدم نماذج على الهواء مباشرة في توليد قصة قصيرة وخبر، بما يشابه طريقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت قناة الآن بأنها تستضيف “أول شخص في العالم يتحدى الذكاء الاصطناعي” وذلك في توليد المحتوى الإبداعي، وأن هذا بمثابة إنجاز كبير للعقل البشري.

شاهد جوانب من لقاءات دكتور أمين مع قنوات فضائية:

رصد وتحرير – “النيلين”