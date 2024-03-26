عالم آثار: رمسيس الثاني تزوج 6 مرات وليس 54 كما قالت ريهام حجاج

أكد الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، أن الملك رمسيس الثاني تزوج في حياته ست مرات، كل زواج لأسباب مختلفة، وكانت نفرتاري هي الزوجة المفضلة لديه على غيرها من الزوجات. جاءت هذه التصريحات ردًا على ما ذكرته الفنانة ريهام حجاج في أحد مشاهدها في مسلسل “صدفة” الذي يُعرض في موسم رمضان الحالي، حيث تجسدت حجاج دور مُعلمة تاريخية وأشارت فيه إلى أن الملك رمسيس تزوج بعد الملكة نفرتاري ٥٤ مرة.

وأضاف عبد البصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج “جروب الماميز” على قناة مدرستنا 2، أن تصريحات حجاج كانت في سياق دعابة داخل المسلسل، مؤكدًا أن الملكة نفرتاري توفيت في العام الرابع والعشرين من حكم رمسيس الثاني، وكان لها مقبرة جميلة في وادي الملكات بالأقصر، ومعبد عظيم بجوار معبد رمسيس في “أبو سمبل”.

وأوضح أن رمسيس الثاني أنجب العديد من الأبناء والبنات من زوجاته، وليس من زوجته السادسة ميريت آمون. كما أشار إلى أنه لم يكن هناك صيام أو انقطاع عن الطعام في عهد المصريين القدماء، بل كان الكهنة يتناولون وجبتين في اليوم، الفطار والعشاء.