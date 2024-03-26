ثقافة وفنون
عالم آثار: رمسيس الثاني تزوج 6 مرات وليس 54 كما قالت ريهام حجاج
صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة: ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.
بوابة روز اليوسف
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