اردول: خط النار واحد وقوات جبريل ومناوي لديها خبرات كبيرة في قتال الدعم السريع





قالت القائد مبارك أردول بأن دخول قوات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان – جبريل ومناوي – إلى معركة الكرامة يعني سرعة الحسم العسكري.

وقال أردول في مقابلة مع الجزيرة مباشر بأن خط النار واحد، سواء القتال كان في الخرطوم أو دارفور. واضاف بأنه على علم بأن قوات الحركات المسلحة ساهمت بفعالية في تحرير الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان وبعض المواقع الأخرى، وبأن لديها تكتيكات تختلف عن أسلوب القوات المسلحة، وبالتالي يتوقع أن يتم تسريع حسم المعركة مع متمردي الدعم السريع.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”