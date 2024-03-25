شاهد بالفيديو.. خلال جلسة طمبور خاصة.. الفنان ميرغني النجار يتغنى بالأغنية الشهيرة (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني) والحاضرون يقفزون من أماكنهم تفاعلاً مع المقطع





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فنان الطمبور الشهير ميرغني النجار وهو يتغني برائعته “بلادي أهلاً” للشاعر الراحل إسماعيل حسن.

واستطاع الفنان ميرغني النجار, أن يحرك كل الحاضرين الذين قفزوا من أماكنهم لحظة ترديده مقطع (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين