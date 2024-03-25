شاهد بالصور.. بعد تحرير الجيش لكل أحياء أم درمان القديمة.. اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي يسجل زيارة لمسيد شيخ الأمين ومنزل الزعيم الأزهري ومسجد الأنصار





قام اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي, بزيارات تفقدية لعدد من مناطق أم درمان القديمة والتي أحكم الجيش سيطرته عليها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام اللواء عبد الرحمن, بتسجيل زيارة للشيخ المعروف الأمين عمر الأمين بمسيده بحي أبو روف.

كما زار منزل الزعيم الراحل اسماعيل الازهري و عبدالله بك خليل و مقر هيئة شؤون الانصار للدعوة و الارشاد و منزل الامير نقدالله و مسجد الانصار بودنوباوي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين