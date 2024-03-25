شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء تعود لإثارة الجدل بعد جهلها بمعظم الأكلات الشعبية: (ما كنت بعرف أتكلم سوداني أصلا وناس الحاج يوسف حبايبي وبحبهم)





عادت إحدى نجمات السوشيال ميديا السودانية والتي حققت شهرة واسعة خلال الأيام الماضية لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن نجمة السوشيال ميديا كانت قد ظهر في مقطع سابق وهي تتحدث عن “العصيدة” السودانية دون أن تعرف اسمها.

وحديثاً أطلت الحسناء في مقطع جديد من نفس البرنامج الأول وهي تعترف بعدم معرفتها وجهلها بمعظم الأكل الشعبية في السودان.

وبررت جهلها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين لعدم عيشها في السودان إضافة لتعلمها اللغة السودانية حديثاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين