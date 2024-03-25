لجنة مقاومة الثورة الحارة 19: استشهاد شاب على يد مجموعة متفلتة





قالت لجان مقاومة الثورة الحارة 19، إن مجموعة متفلتة مسلحة اعتدت على ابن الحي مصطفى عادل سليمان مضوي، ما أدى لاستشهاده في الحال، إثر إصابتة بالرصاص الحي مباشرةً في رأسه.

وقال بيان للجان المقاومة اليوم الاثنين، إن مصطفى توفي دفاعاً عن نفسه بعد محاولة مجموعة مسلحة متفلتة مكونة من ثلاثة أفراد سرقة هاتفه بأم درمان، ولم يكتف المتفلتون بقتل مصطفى فقط، بل قاموا بإصابة صاحب دكان برصاصة في كتفه وشخص آخر برصاصة في بطنه وكل ذلك في نفس الوقت ومسرح الجريمة.

صحيفة السوداني