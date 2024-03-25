شاهد بالفيديو.. المذيعة نورهان نجيب ترد على إثارتها للجدل بعد ظهورها في مقطع وهي في أحضان مطرب شاب





استضاف الصحفي السوداني الشاب أحمد دندش, في إحدى حلقاته الأخيرة عبر برنامجه “الزلزال” المذيعة المعروفة نورهان نجيب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاصر دندش, نجمة النيل الأزرق بعدد من الأسئلة المباشرة والساخنة.

ومن ضمن الأسئلة سؤال عن ظهورها في مقطع فيديو أثار ضجة غير مسبوقة في وقتها, وذلك بعد أن ظهرت وهي تبكي في حضن الفنان محمد الطيب ودو.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت المذيعة نورهان نجيب, في ردها أن المقطع كان في حفل للفنانة إيلاف عبد العزيز, وبكت حينما سمعت أغنية (بكرة الهم يفوتنا) لأول مرة.

وذكرت أن ما حدث بينها وبين المطرب الشاب كان مجرد “طبطبة” منه وليس حضن بمعناه المعروف, لأن الحضن يكون عناق كامل ومتبادل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين