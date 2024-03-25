شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تخطف الأضواء وتلفت الأنظار بفستان قصير وضيق وموقع جميلات العرب يضع صورها على الغلاف ويصفها بالمذيعة الأجمل





خطفت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شغلت نجمة قناة الأزرق والشروق السابقة الأسافير بعد ظهورها بإطلالة مثيرة.

المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني حجزت موقع لها بين حسناوات العرب وذلك بعد أن نشر موقع (جميلات العرب) صور حديثة لها.

وظهرت تسابيح في الصور الحديثة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين بفستان أسود ضيق وقصير وذلك أثناء تقديمها لإحدى النشرات الإخبارية على قناة سكاي نيوز عربية التي تعمل بها.

وكتب الموقع على صور المذيعة الحسناء والتي حظيت باهتمام كبير, الإعلامية السودانية الأجمل ومذيعة قناة سكاي نيوز عربية تسابيح مبارك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين