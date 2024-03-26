العطا يشيد بالدور الكبير لقوات الشرطة في معركة الكرامة

اكد الفريق اول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام ان النصر علي المليشيا المتمردة بات قريبا وان دعوات الشعب السوداني الصادقة وتضحيات قواته المسلحة والاجهزة النظامية الاخري والمستنفرين اسهمت في الانتصارات الكبيرة علي المرتزقة ، مشيدا بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة في اسنادها للقوات المسلحة منذ بدء الحرب ضد المليشيا المتمردة كتفا بكتف في الصفوف الامامية وعبر الارتكازات قدمت الشهداء والجرحي فداء للوطن والمحافظة علي مكتسباته وسيادته ، جاء ذلك لدي لقائه الاثنين بمنطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف والوفد المرافق له ، مبينا ان دورات حرب المدن التي نفذتها قوات الشرطة في معركة الكرامة اسهمت في دحر العدو الغاشم مع القوات النظامية الاخري ، مؤكدا ان قوات الشرطة وبما تمتلكه من خبرات وبمزيد من الدعم اللوجستي قادرة علي تقديم المزيد من الانجازات علي كافة الاصعدة.