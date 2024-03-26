العطا يشيد بالدور الكبير لقوات الشرطة في معركة الكرامة

اكد الفريق اول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام ان النصر علي المليشيا المتمردة بات قريبا وان دعوات الشعب السوداني الصادقة وتضحيات قواته المسلحة والاجهزة النظامية الاخري والمستنفرين اسهمت في الانتصارات الكبيرة علي المرتزقة ، مشيدا بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة في اسنادها للقوات المسلحة منذ بدء الحرب ضد المليشيا المتمردة كتفا بكتف في الصفوف الامامية وعبر الارتكازات قدمت الشهداء والجرحي فداء للوطن والمحافظة علي مكتسباته وسيادته ، جاء ذلك لدي لقائه الاثنين بمنطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف والوفد المرافق له ، مبينا ان دورات حرب المدن التي نفذتها قوات الشرطة في معركة الكرامة اسهمت في دحر العدو الغاشم مع القوات النظامية الاخري ، مؤكدا ان قوات الشرطة وبما تمتلكه من خبرات وبمزيد من الدعم اللوجستي قادرة علي تقديم المزيد من الانجازات علي كافة الاصعدة.
اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اشاد بالانتصارات المتلاحقة للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمستنفرين والتي اكدت علي بسالة وشجاعة القوات التي تعمل لحماية الارض والعرض من المرتزقة ، مؤكدا ان وزارة الداخلية لديها خطط وبرامج دعمت بها المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة حيث ظلت قوات الشرطة تقاتل في الصفوف الامامية عبر قوات الاحتياطي المركزي بجانب الدعم الكبير لمستشفيات القوات المسلحة والشرطة بالولايات بالادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاجي جرحي ومصابي معركة الكرامةو تفعيل برامج التدريب المتقدم والنوعي لقوات الشرطة في مجال حرب المدن والعمل علي اشراك المجتمع في العملية الامنية عبر الشرطة المجتمعية بكافة الولايات تحقيقا لشعار (الامن مسؤلية الجميع) ، وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضايا الوجود الاجنبي بالبلاد خاصة بعد مشاركته مع التمرد والعمل علي تطبيق النظم واللوائح الخاصة بالوجود الاجنبي غير المقنن لسن القوانين والتشريعات التي تضبط وجوده ، اضافة للتنسيق ومذكرات التفاهم مع دولتي جنوب السودان والنيجر لاستعادة المركبات والاموال التي نهبت من البلاد .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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