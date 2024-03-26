المدير العام لقوات الشرطة يلتقي وفد مجلس الشباب السوداني

التقي الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وفد مجلس الشباب السوداني برئاسة الأستاذ محمد السواحلي بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية.

المدير العام لقوات الشرطة اشار الي الأدوار الكبيرة للشباب فى دعم وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى باعتبار ان الشباب هم الحاضر والمستقبل.

فيما ثمن رئيس مجلس الشباب السوداني باهتمام رئاسة الشرطة ودعمها لبرامج الشباب. مشيرا أن مجلس الشباب السوداني طرح العديد من المبادرات لمناصرة الجيش السوداني .

معلناً عن توجه قافلة فى الايام القادمات إلى ولاية الخرطوم محلية كرري لدعم المجهود الحربي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان القافلة تحتوي على مواد غذائية مختلفة وأدوية منقذة للحياة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان