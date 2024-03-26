شاهد بالفيديو.. الجنرال التوم توتو يخاطب كتيبة جديدة من مقاتلي حركة العدل والمساواة السودانية

خاطب الجنرال التوم توتو كتيبة جديدة من مقاتلي حركة العدل والمساواة السودانية وصلت الي العاصمة للمشاركة في معركة دحر التمرد.

وأعلنت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم عن مشاركتها بقوة في معركة الكرامة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.