الشمالية .. تدشين الطرد السلعي للمتقاعدين الوافدين وأسر الشهداء





التقى اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية بمكتبه اللواء شرطة عبد الفتاح عثمان احمد مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين بحضور الضباط المتقاعدين بالولاية الشمالية.

مدير شرطة الولاية أكد حرص وإهتمام شرطة الولاية بشريحة المتقاعدين وأسر الشهداء الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الشرطة والمواطنين ، معلناً رعايته الكاملة لبرامج المتقاعدين وأسر الشهداء وتوفير المشروعات الخدمية التي تساعدهم في تخفيف أعباء المعيشة لهم، مضيفاً بأن الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين ستكون الضامن الإجتماعي الأساسي القوي الشامل للمتقاعدين وأسر الشهداء في المستقبل مشيداً باتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين بالولاية الشمالية في رصد وحصر كل المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والجنود وأسر الشهداء وتقديم الخدمات الإجتماعية لهم.

اللواء شرطة عبد الفتاح عثمان احمد مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين أفاد بأنه في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والظروف الإجتماعية التي يمر بها المتقاعدين تم وضع خطة لزيادة الإيرادات والموارد لمقابلة الإحتياجات الإجتماعية للمتقاعدين والوافدين وأسر الشهداء ، موجهاً بإنشاء مكتب للمتقاعدين برئاسة شرطة الولاية لتقديم الخدمات الإجتماعية للمتقاعدين وأسر الشهداء ، مضيفاً بأن الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين ستقوم بتنفيذ مشروعات إنتاجية كبيرة كالجمعيات التعاونية والصناديق التكافلية والتمويل الأصغر لدعم المتقاعدين وأسر الشهداء ، داعياً الإستفادة من خبرات المتقاعدين في كافة المجلات الإنتاجية والإدارية والشرطية .