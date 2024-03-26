ماذا يحدث ل “كليتيك” و”قلبك” عند تناول البيض على السحور؟





كشف خبراء أن تناول كمية كبيرة من البيض أو بطرق غير صحية يؤثر على صحة الكلى والقلب، وفقا لموقعي “health”، وwebmd.

وأوضحوا أن البيض يحتوي على كمية عالية من البروتينات، لكن الإفراط في تناوله على السحور يسبب تراكم النفايات في الدم، ما يُشكل عبئا على الكليتين، ويجعل من الصعب إزالة النفايات بشكل كامل، كما أنه غني أيضا بنسبة من الفوسفور، وهو معدن يجب على مرضى الكلى المزمن الحد من استهلاكه.

وأضافوا، البيض يحتوي أيضا على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث يسبب صفار البيض زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يُشكل خطرا على صحة القلب، مشيرين إلى أن الإفراط في تناول البيض قد يؤدي لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

وتابعوا، لكن إذا كان مستوى الكوليسترول لديك جيدا ولا تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكنك تناول بيضة كاملة يوميا.

المرصد