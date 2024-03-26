علي جمعة: صوت المرأة ليس عورة





أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول لماذا يمنعون بعض الفتيات من الإنشاد الديني بحجة أن صوت المرأة عورة؟

وقال الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج “نور الدين”، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “مين اللي قال إن صوت المرأة عورة، أنتي سمعتي كده؟ لأ صوت المرأة ليس عورة، هي دي الإجابة على سؤالك”.

فتاوى مثيرة للجدل

وكان جمعة قد أطلق عدة فتاوى في حلقات سابقة أثارت صخبا، منها أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وفسر ذلك من خلال آية في القرآن.

أما عن رأيه في الحب قبل الزواج على غرار قيس وليلى، فقال: “قيس لما تزوج ليلى طلقها بعد كل هذا الحب والشحتفة والقصائد التي غزلها في حقها.”

“لا حلال أو حرام في الحب”

كما أضاف أن الحب ليس فيه ما يعرف بالحلال والحرام، لأنه شعور قلبي لا نملكه، لكن قضية الزواج بعد الحب فهذه مسألة أخرى، لكن في مثل هذه الحالة من الحب مطلوب شيء واحد فقط وهو العفاف.

وسئل جمعة عن العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة وحكم الشرع في شاب قال لفتاة بحبك فرد قائلا: “لو أبوها عارف يبقى عادي”.

أما عن صداقة الولد والبنت، فقال جمعة إن الخروج معًا في شلة ليس حرامًا، والبشرية كلها كانت على حد الاختلاط، مضيفا أن الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، وتعريف العفاف أن تكون العلاقة خالية من المحرمات والسرية، وفق وصفه.

برنامج نور الدين

يذكر أن برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة من أمثلة (فين ربنا، مش بنشوفه ليه)، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة.

العربية نت