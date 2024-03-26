سياسية
احمي هويتك تحمي وطنك .. ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية
تحت شعار(احمي هويتك تحمي وطنك) انطلقت بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان فعاليات ورشة عمل ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بحضور الفريق ركن محمد الغالي الامين العام لمجلس السيادة الانتقالي والوزراء وولاة الولايات الاجهزة العدلية والمدير العام لقوات الشرطة وأعضاء هيئة ادارة وقيادة الشرطة ومعتمد اللأجئين والجهات ذات الصلة
اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وخلال مخاطبته فعاليات الورشة اكد ان السودان من أوائل الدول التي استقبلت اللأجئين واول قانون للجوء كان في العام 1974م فيما صدر القانون الثاني في العام2014م ، مشيرا الي ان البلاد بها اعداد مقدرة من الوجود الاجنبي المقنن وغير المقنن والذيةد ترك اثارا سالبة علي الدولة والمجتمع بمشاركة اعداد كبيرة منهم في الحرب الدائرة الان بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة مما يتطلب مراجعة هذا الوجود بطرق علمية وعملية من خلال هذه الورشة التي تم فيها اصطحاب الخبراء والمختصين من خلال أوراق عمل علمية حددت المطلوبات للحد من هذا الوجود غير المقنن والذي اتي بتساهل من فترات سابقة بجانب عدم تطبيق القوانين الرادعة منا ترك اثار سالبة في المجتمع السوداني واصبح الوجود الاجنبي مهددا للامن القومي واسهم كذلك في ظواهر سالبة تمثلت في تهريب البشر ونقل الامراض الخطرة والعمل في وظائف هامشية ، مضيفا ان وزارة الداخلية وضعت أولويات لخطة عملها منها ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية ، مؤكدا ان قضية الوجود الاجنبي تحتاج الي تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية ومن ولاة الولايات لضبط هذا الوجود ، مجددا حرص وزارة الداخلية بعدم التفريط في ضبط هذا الوجود.
الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام ابان الدور الكبير لقوات الشرطة السودانية في حماية مكتسبات الوطن والمواطن خاصة استخراج الاوراق الثبوتية المختلفة ، مبينا ان الوجود الاجنبي غير المقنن كيف تجاوز الانظمة والقوانين وماهي الفائدة الاقتصادية وةلاجتماعية التي تعود علي الدولة من هذا الوجود ، مشيرا الي ان البلاد منفتحه علي(7) دول مجاورة تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن موروثات وتقاليد الشعب السوداني ياتون للبلاد منهم اصحاب المصالح الايجابية ومنهم اصحاب المصالح الهدامة ، كاشفا ان القوات المتمردة اشعلت الفوضي من خلال الوجود الاجنبي داخل صفوفها ، داعيا للمعالجة السريعة بالقوانين والتشريعات وتطبيقها بقوة عبر قوات الشرطة والاجهزة المختصة ، مؤكدا ان الاعلام الوطني شفافا ومدافعا عن الوطن وقيمه وعرضه وأرضه.
اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله رئيس اللجنة العليا للورشة ومدير الادارة العامة للسجل المدني اوضح ان ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية تشكلت بقرار من وزير الداخلية المكلف بالقرار (24/2024) ، مشيرا الي ان الورشة تضم خبرا وقانونيين ومن اهل الاختصاص تهدف للخروج بتوصيات علمية وعملية تستهدف الوجود الاجنبي غير المقنن
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الورشة ناقشت ورقة عمل عن ضبط الهوية السودانية وطرق المحافظة عليها قدمها العقيد شرطة الخضر محمد ابراهيم فيما ترأس الجلسة الفريق شرطة عوض النيل ضحية وابتدر النقاش اللواء شرطة (م) ادم الجدع فيما يستمر تقديم بقية الأوراق يومي الاربعاء والخميس وتسليم التوصيات لمجلس السيادة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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