احمي هويتك تحمي وطنك .. ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية

اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وخلال مخاطبته فعاليات الورشة اكد ان السودان من أوائل الدول التي استقبلت اللأجئين واول قانون للجوء كان في العام 1974م فيما صدر القانون الثاني في العام2014م ، مشيرا الي ان البلاد بها اعداد مقدرة من الوجود الاجنبي المقنن وغير المقنن والذيةد ترك اثارا سالبة علي الدولة والمجتمع بمشاركة اعداد كبيرة منهم في الحرب الدائرة الان بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة مما يتطلب مراجعة هذا الوجود بطرق علمية وعملية من خلال هذه الورشة التي تم فيها اصطحاب الخبراء والمختصين من خلال أوراق عمل علمية حددت المطلوبات للحد من هذا الوجود غير المقنن والذي اتي بتساهل من فترات سابقة بجانب عدم تطبيق القوانين الرادعة منا ترك اثار سالبة في المجتمع السوداني واصبح الوجود الاجنبي مهددا للامن القومي واسهم كذلك في ظواهر سالبة تمثلت في تهريب البشر ونقل الامراض الخطرة والعمل في وظائف هامشية ، مضيفا ان وزارة الداخلية وضعت أولويات لخطة عملها منها ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية ، مؤكدا ان قضية الوجود الاجنبي تحتاج الي تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية ومن ولاة الولايات لضبط هذا الوجود ، مجددا حرص وزارة الداخلية بعدم التفريط في ضبط هذا الوجود.