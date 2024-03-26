شاهد بالفيديو.. أحد زعماء قبيلة المسيرية يفضح أكاذيب قوات الدعم السريع: (لا يوجد ما يسمى بدولة 56 والجلابة البتكلموا عنهم موجودين معانا بالمجلد والضعين وعلمونا وأولادهم درسوا معانا)





سخر أحد زعماء قبيلة المسيرية من الشعارات التي ظلت تطلقها قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب ضد الجيش في أبريل من العام الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال أحمد صالح صلوحة, خلال مقابلة معه أن عدد من أبنائهم غدر بهم.

وأضاف: لا يوجد ما يسمى بدولة 56 والجلابة البتكلموا عنهم موجودين معانا بالمجلد والضعين وعلمونا وأولادهم درسوا معانا.

وتمنى زعيم قبيلة المسيرية بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين انتهاء الحرب ويعود أبناء السودان لبناء البلد من جديد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين