شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته جنود الجيش.. مناوي: (مافي ديمقراطية بتاعت شذوذ والديمقراطي البجينا من بره زي تلفون جلكسي ما بنفع معانا) وساخرون: (أركو كشح العشاء والسحور)





خاطب حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني آركو مناوي, جمع من ضباط وجنود الجيش بمعسكر المعاقيل.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلي فقد سخر مناوي, خلال حديثه من الأشخاص الذين ينادون بالديمقراطية وهم خارج البلاد.

وقال خلال حديثه: (مافي ديمقراطية بتاعت شذوذ والديمقراطي البجينا من بره زي تلفون جلكسي ما بنفع معانا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أثار حديث مناوي ووضوحه ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً: (أركو كشح العشاء والسحور).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين