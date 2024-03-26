شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الصادق المهدي يحمس الجنود بأبيات شعر في الشجاعة والبسالة ويطمئن المواطنين: (منصورين بإذن الله وكل الشعب السوداني سيفرح بالعيد في بيته)

خاطب اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي, جنود القوات المسلحة بمعسكر المعاقيل المعروف مشيداً بشجاعتهم وصبرهم في القتال.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حمس اللواء عبد الرحمن, جنود الجيش بأبيات من شعر الشجاعة والبسالة المعروف في التاريخ السوداني.
وبشر نجل زعيم حزب الأمة المواطنون باقتراب النصر والفرحة لكل الشعب, وقال خلال حديثه: (منصورين بإذن الله وكل الشعب السوداني سيفرح بالعيد في بيته).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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