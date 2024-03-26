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شاهد بالصورة والفيديو.. الفرحة تعود لأمدر.. إقامة أضخم “بازار” بإحدى صالات الأفراح بأم درمان بحضور الآلاف من المواطنين ومطرب الحفل يشعل القاعة بالأغاني الحماسية

2024/03/26

نظم مجموعة من الشباب أضخم “بازار” وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمدينة أم درمان التي تم تحريرها من قبل القوات المسلحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن “البازار” الذي أقيم بصالة مدينة النيل حضره عدد كبير جداً من المواطنين إمتلأت بهم الصالة.

وتفاعل الحاضرون مع أغنيات فنان الحفل الذي تغنى بأروع الأغنيات الوطنية والحماسية مثل (أحب مكان وطني السودان) و (الكنداكة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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