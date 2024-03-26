شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يحرر استاد المريخ ومنطقة العرضة من الدعم السريع والجنود يعبرون عن فرحتهم باستعادة القلعة الحمراء





أعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء تحريره لإستاد المريخ العريق بأمدرمان الذي اقتحمته وسيطرة عليه قوات الدعم السريع بعد الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اقتحمت قوة من الجيش القلعة الحمراء, واستعرض مصور المقطع كمية التخريب الذي تعرض له الإستاد.

وطمأن أفراد الجيش جمهور نادي المريخ على وجود الكأسات والبطولات التي حققها النادي عبر تاريخه في مكانها ولم تسرق.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين