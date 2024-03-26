شاهد.. نشطاء ينشرون صورة لقائد بابنوسة أثناء حصوله على الماجستير: (كيف تسقط بابنوسة يا جنجا وقائدها نال درجة الماجستير في الاستراتيحية القتالية.. معناها راجيكم بل استراتيجي)





نشر نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, صورة لقائد منطقة بابنوسة العقيد الركن حسن أحمد درموت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تصادف نشر الصورة مع انتشار أخبار على صفحات الدعم السريع تفيد بسقوط مدينة بابنوسة.

ونفى النشطاء سقوط المدينة التي تقع في ولاية غرب كردفان وتبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة 697 كيلومتر (433 ميل).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر العقيد درموت, في الصورة أثناء تقديمه بحث بعونوان: (الاستراتيحية القتالية) تميداً لحصوله على درجة الماجستير.

وكتب النشطاء رداً على أنباء سقوط مدينة بابنوسة: (كيف تسقط بابنوسة يا جنجا وقائدها نال درجة الماجستير في الاستراتيحية القتالية), وتابعوا: (معناها راجيكم بل استراتيجي).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين