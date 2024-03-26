شرطة مرور ولاية القضارف وجهود ميدانية مكثفة لفك الاختناق المروري خلال الشهر الفضيل

كثفت شرطة مرور ولاية القضارف جهودها في فك الاختناق المروري وتنظيم حركة سير المركبات خلال الشهر الكريم عبر إنتشارها الواسع في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات والأسواق بقيادة مدير شرطة مرور ولاية القضارف العقيد شرطة عبد الغفار حسين.

الذي يشرف ميدانياً علي تنظيم حركة سير المركبات مجسداً لشعار الشرطة (في خدمة الشعب) وحرصاً علي سلامة مستخدمي الطريق والتأكد من عمليات الضبط المروري تحقيقاً للسلامة المرورية يذكر ان تلك الجهود أسهمت بشكل فاعل في تنظيم حركة السير وفك الاختناق المروري وقد وجدت هذه الخطوة الإعجاب والتقدير من سائقي المركبات و المواطنين الراجلين وهم شهود علي وقوف القيادة الميدانية لتحقيق السلامة المرورية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان