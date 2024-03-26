لقاء يجمع العطا وجابر بمنطقة وادي سيدنا العسكرية

وأوضح الوزير أن جميع المعدات والقطع اللازمة تم توفيرها لإدارة تلك المحطات، مما يمكنها من استئناف العمل، تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم.

من جانبه، أكد والي ولاية الخرطوم، السيد أحمد عثمان حمزة، في تصريح صحفي، أن الهدف من الزيارة هو إجراء دراسات عاجلة لإعادة الخدمات الضرورية في المناطق التي تم تحريرها من التمرد في الولاية. وأشار إلى أن الوفد جلب المعدات اللازمة لصيانة أعطال الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين في ولاية الخرطوم.