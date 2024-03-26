سياسية
لقاء يجمع العطا وجابر بمنطقة وادي سيدنا العسكرية
إستقبل عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا بمنطقة وادي سيدنا العسكرية اليوم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والوفد المرافق له بحضور والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزه وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.
وأعلن وزير التنمية الاجتماعية، السيد أحمد ادم بخيت، أن الهدف من الزيارة هو تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ومواصلة العمل في محطات الكهرباء ومحطة مياه بيت المال وأمدرمان القديمة. وأشار إلى أن الفرق الفنية قد بدأت بالفعل أعمالها وتقترب من الانتهاء.
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